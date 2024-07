Vance contro Kamala Harris e le donne americane senza figli: Gattare

L'approfondimento in un articolo di Demografica .

Attualità - JD Vance contro Kamala Harris e tutte le donne americane senza figli. Il contenuto di un'intervista concessa a Fox News nel 2022 torna virale in queste ore. L'uomo indicato da Donald Trump vicepresidente, in caso di vittoria il 5 novembre, descrive la vicepresidente degli Stati Uniti, ora in corsa per la Casa Bianca, e tutte le donne che non sono madri come "un gruppo di gattare, che sono infelici nella propria vita" e che "vogliono rendere il resto del Paese altrettanto infelice". Non solo. Non ha senso, insiste Vance, consegnare il Paese a persone senza figli come Kamala Harris perché "non hanno realmente un interesse diretto" nel costruirne il futuro.