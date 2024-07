Napoli - crolla ballatoio alla Vela Celeste di Scampia: 2 morti e 13 feriti

Sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell’edificio.

E' salito a due morti e 13 feriti il bilancio del crollo avvenuto nella tarda serata di ieri alla Vela Celeste di Scampia a Napoli. Il cedimento di un ballatoio al terzo piano dell'edificio ha coinvolto i due livelli inferiori. A perdere la vita un 29enne e una 35enne, ma tra i feriti ci sono anche due bambini di 2 e 8 anni. Sul posto vigili del fuoco e quattro ambulanze che hanno trasportato i feriti nei vari ospedali cittadini: 2 sono in gravi condizioni. Altri feriti si sono recati in ospedale con mezzi propri. I pompieri hanno evacuato con l'autoscala dei piani alti. Sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell'edificio. Sul posto anche le forze dell'ordine, le prime indagini sono affidate alla Polizia di Stato. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il centro coordinamento soccorsi insieme al sindaco Gaetano Manfredi, sul posto, insieme alla Protezione Civile.

Circa 800 persone sono state sgomberate dall'edificio, si apprende dalla Prefettura. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta. Insieme ai vigili del fuoco, intervenuti per i primi soccorsi, lo sgombero e le attività di sicurezza, sul luogo è intervenuta per avviare le indagini la Polizia di Stato.