Honor of Kings supera i 50 Milioni di nuovi download

Dopo il lancio globale avvenuto il 20 giugno, Honor of Kings ha visto crescere notevolmente la sua community, con oltre 50 milioni di nuovi giocatori che hanno scaricato e sperimentato il MOBA più giocato al mondo.

Per celebrare questo importante traguardo e per ringraziare tutti i nostri giocatori, da oggi al 18 agosto tutti potranno collegarsi e partecipare agli eventi per ottenere fantastiche ricompense.

Lo sviluppatore TiMi Studio Group e il publisher Level Infinite rimangono impegnati ad ascoltare la community e a fornire nuovi Eroi e contenuti coinvolgenti, insieme a entusiasmanti eventi offline.

Continuate a seguire i canali ufficiali di Honor of Kings per tutte le ultime news.