STAR DI COPERTINA, GAMEPLAY E LE MODALITÀ DI EA SPORTS COLLEGE FOOTBALL 25

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha svelato le storiche copertine di EA SPORTS College Football 25, che ritraggono un trio di attuali stelle del college football: il running back di Michigan Donovan Edwards, il quarterback di Texas Quinn Ewers e il wide receiver/defensive back di Colorado Travis Hunter.

"Donovan, Quinn e Travis sono talenti straordinari che hanno impressionato e divertito milioni di fan del college football sul campo la scorsa stagione e sono pronti a farlo anche quest'anno", ha dichiarato Daryl Holt, SVP and Group GM, EA SPORTS. "Siamo orgogliosi di poter incorporare migliaia di atleti attuali in College Football 25 e la presenza di questo trio di giocatori e dei loro iconici programmi universitari sulla copertina è perfetta per inaugurare una nuova era per EA SPORTS e il football universitario. Non vedo l'ora che domani il mondo conosca meglio il gioco".

Electronic Arts e EA SPORTS hanno poi svelato le attesissime modalità e caratteristiche che distinguono EA SPORTS College Football 25, mostrando ai fan quello che li aspetta grazie all'esplosivo gameplay e alle iconiche atmosfere da modern-era college football che li attendono al rilascio del gioco in tutto il mondo il 19 luglio per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

"EA SPORTS College Football è tornato! Abbiamo sentito la passione e l'attesa dei fan del college football in ogni momento da quando abbiamo annunciato questo gioco e siamo entusiasti di poter finalmente mostrare a tutti ciò che abbiamo costruito", ha dichiarato Daryl Holt, SVP and Group GM, EA SPORTS. "College Football 25 è costruito all'insegna dell'autenticità, si ispira alle esperienze che i nostri fan hanno amato nei nostri giochi e si evolve completamente per rispecchiare il football universitario moderno: tutto ciò li immergerà nei panorami, nei suoni e nella giocabilità reale dello sport che amano".

I fan possono preordinare la loro copia di EA SPORTS College Football 25 ora e coloro che cercano l'esperienza di football definitiva possono preordinare l'EA SPORTS MVP Bundle su PlayStation5 e Xbox Series X|S, che include le edizioni deluxe di EA SPORTS College Football 25 e Madden NFL 25 con accesso anticipato di 3 giorni e sblocca una moltitudine di vantaggi su entrambi i titoli.

I membri di EA Play† potranno usufruire di una prova di accesso anticipato di 10 ore a partire dal 16 luglio. I membri possono ottenere premi come i pacchetti mensili di College Football Ultimate Team, oltre a ricevere il 10% di sconto sui contenuti digitali di Electronic Arts, tra cui download di giochi, Season Pass, College Football Points e DLC. Per ulteriori informazioni su EA Play, visitare il sito https://www.ea.com/ea-play