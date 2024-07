JBL: diffusori Stage 2 e sintoamplificatori MA

Le nuove linee di diffusori Stage 2 e di sintoamplificatori MA sono pensate per giovani, gamers, producers e appassionati di audio, offrendo un equilibrio ideale tra estetica, prestazioni e prezzo.

Milano, 22 luglio 2024 - JBL è la storia dell’audio, è l’azienda che più di ogni altra incarna la riproduzione del suono a tutti i livelli, dai palchi live fino a teatri, ai cinema, ai dispositivi bluetooth e alle cuffie. Ora, il brand presenta le nuove linee di diffusori Stage 2 e di sintoamplificatori MA – completamente inedite – con le quali ha voluto dare un forte segnale a un mercato forse troppo fermo e tradizionalista, andando verso nuovi appassionati: giovani, gamers, producer, o chi, semplicemente, vuole migliorare o cambiare il proprio sistema audio con un occhio attento all’aspetto, alle prestazioni e al budget.

Caratteristica comune un design accattivante e finalmente originale. Superfici a sbalzo per le casse, con due finiture diverse e pannello frontale in cristallo con manopole di forma e un lettering originale per i sintoamplificatori. Tutto questo con il pedigree di JBL, 50 anni di storia che gli permettono di essere leader indiscusso nel settore della riproduzione. E allora Stage 2, 9 modelli di diffusori, tra scaffale, pavimento, un centrale, un Atmos e addirittura due subwoofer (da 300 o 500W), e poi MA, 6 modelli di sintoamplificatori, diversificati per potenza, canali, e ovviamente prezzo, così da venire incontro a qualsiasi esigenza.

Stage 2 e MA insieme premettono una infinita quantità di combinazioni, diversificate per dimensioni, esigenze, prezzi, dall’impianto minimale per TV che potrebbe attrarre il cinefilo che vuole migliorare le modeste prestazioni di una sound-bar, al suono Surround del Gamers, fino ad un sofisticato e potente impianto Atmos a 9.2 canali.

Insomma, per ogni gusto e per qualsiasi esigenza e tasca, le serie Stage e MA di JBL sono nate per soddisfare davvero chiunque, con il “classico” suono JBL, una vera garanzia, anche grazie alle tipiche trombe riviste nella tecnologia HDI.

Caratteristiche tecniche di Stage 2:

Diffusori da scaffale:

Woofer 240B da 11cm tweeter HDI, potenza 125W max

Woofer da 250B da tweeter da 13cm HDI, potenza 150W max

Diffusori da pavimento:

260F 2 woofer da 16cm tweeter HDI, potenza 225W max

Woofer 280F da tweeter da 20cm HDI, potenza 225W max

Diffusore per canale centrale:

245C 4 woofer da 11cm tweeter HDI, potenza 150W max

Diffusore per Atmos:

Woofer da 245H da tweeter da 11cm HDI, potenza 150W max

Subwoofer:

200P: driver da 25cm, amplificatore interno da 300W

220P: driver da 30cm, amplificatore interno da 500W

Caratteristiche tecniche di Sintoamplificatori :

MA310: 5.1, 5X60W

MA510: 5.1, 5X75W

MA710: 7,2, 7X110W

MA7100HP: 7,2, 7X125W

MA9100HP: 9,2, 9X140W

Prezzi e disponibilità

Entrambe le linee di prodotto sono distribuite in Italia da Audiogamma . I diffusori della Serie Stage 2 sono disponibili con i seguenti prezzi al pubblico:

240B - 399 € (la coppia)

250B - 499 € (la coppia)

260F - 1198 € (la coppia)

280F - 1398 € (la coppia)

245C - 499 €

245H - 550 € (la coppia)

200P - 550 €

220P - 699 €

Mentre i diffusori della Serie MA, sono disponibili con i seguenti prezzi al pubblico: