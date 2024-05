Arriva in Italia la soundbar JBL L72ms

JBL L72ms, un esempio brillante di praticità moderna e qualità sonora di un tempo

Una volta, l’home theater era sinonimo di straordinaria qualità sonora e di vera e propria immersione nello spettacolo cinematografico. Ma era anche un hobby per pochi, a dirla tutta.

Negli anni sono arrivati tanti nuovi prodotti e soluzioni innovative, perché è cambiato il modo di vivere il cinema in casa e anche di ascoltare la musica. Quelle affascinanti architetture di impianti componibili con 5, 7 diffusori hanno lasciato spazio a prodotti tecnologicamente più evoluti e compatti come le soundbar, che hanno avvicinato all’home cinema una fetta molto più ampia di persone. Purtroppo, in molti casi hanno anche abbandonato l’ideale della qualità audio a favore della praticità, della convenienza, della versatilità e della connettività.

In questo contesto si inserisce la nuova soundbar JBL L72ms che, pur essendo un prodotto contemporaneo a tutti gli effetti, ha una caratteristica distintiva: una qualità audio senza compromessi, che la rende perfetta per lo spettacolo audiovisivo ma anche per la musica, su cui tanti concorrenti vacillano. JBL ha dalla sua quasi 80 anni di esperienza nel settore, ha attraversato tutte le ere della riproduzione sonora e sa come conciliare le esigenze di praticità del mondo di oggi con la qualità di un tempo. Per non parlare dalla capacità di soddisfare sia gli appassionati di cinema, che vogliono emozioni forti, sia chi ama vivere circondato dalla musica e predilige un quadro dettagliato, dinamico e ben bilanciato. Ripetiamo: questa cosa non è da tutti.

L’estetica di L72ms è quella iconica della serie Classic di JBL, che dagli anni ’70 domina la scena della riproduzione, sia negli studi di registrazione che tra le pareti domestiche. Basta osservare il dispositivo per rendersi conto che non è la “solita soundbar”, ma un prodotto estremamente curato in ogni dettaglio, compresa la bella griglia Quadrex in foam dove troneggia il logo JBL, mentre la forma dello speaker è fatta apposta per diffondere meglio il suono in ambiente. Nulla, ma proprio nulla è lasciato al caso.

Le altre caratteristiche piaceranno soprattutto agli appassionati: connettività Wi-Fi, configurazione a doppio woofer e doppio tweeter, 200W RMS di potenza, uscita per il subwoofer e 102 dB di pressione sonora. Ma la verità è che i dati non raccontano tutta la storia, non possono spiegare perché JBL L72ms è una scelta perfetta per chi ama la musica, il cinema e se li vuole gustare al meglio.

Per quello bisogna semplicemente provarla.

Disponibilità e prezzo

La soundbar JBL L72ms è distribuita in Italia da Audiogamma ed è in vendita adun prezzo al pubblico di 1.099 euro.