Ritiro Biden - la sfida di Kamala Harris: oltre 500 deputati Dem già pronti a sostenerla

Attualità - Sono oltre 500 i deputati democratici che, secondo la Cnn, sono già pronti a sostenere la vicepresidente Kamala Harris nella sua corsa alla Casa Bianca. Un numero che continuerà a crescere, prosegue la Cnn, sia perché sempre più delegati si schiereranno a sostegno della vicepresidente, sia perché si continuerà a lavorare per raggiungere i circa 4.700 delegati totali della Convention nazionale democratica che si terrà ad agosto a Chicago. Questi endorsement non sono vincolanti. E, con il presidente Joe Biden che ha deciso di abbandonare la corsa alla Casa Bianca, i delegati sono liberi di votare per il candidato di loro scelta. Intanto Harris pronuncerà oggi un discorso sul South Lawn della Casa Bianca oggi alle 11.30 (ora locale) in occasione di un evento che celebra le squadre del campionato 2023-24 della National Collegiate Athletic Association.

L’evento precedentemente programmato sarà la prima apparizione pubblica della Harris da quando Joe Biden si è ritirato dalla corsa presidenziale. Prima che il presidente Usa annunciasse il ritiro, ieri mattina Harris ha avuto diverse conversazioni telefoniche con lui in merito alla sua decisione. Secondo la Cnn, che cita una fonte a conoscenza dei fatti, la vicepresidente, circondata dai familiari e dal personale nella sua residenza, ha trascorso più di 10 ore telefonando a oltre 100 leader di partito, membri del Congresso, governatori, dirigenti sindacali e leader di organizzazioni per i diritti civili e di difesa dei diritti. La vicepresidente ha anche chiamato il suo pastore, Amos Brown III, che, insieme alla moglie, ha pregato per lei, ha aggiunto la fonte.

In ciascuna di queste chiamate, la Harris ha chiarito di essere estremamente grata per l'appoggio del presidente, ma che ha intenzione di impegnarsi duramente per guadagnarsi la nomination democratica a pieno titolo, come aveva affermato dopo l'annuncio del presidente Biden di farsi da parte. In ogni caso il comitato democratico che determinerà le regole per la nomina del partito si riunirà nuovamente mercoledì pomeriggio, hanno annunciato i copresidenti del comitato. "Ora è responsabilità del Comitato implementare un quadro per selezionare un nuovo candidato, che sarà aperto, trasparente, equo e ordinato", hanno affermato i co-presidenti del governatore del Minnesota Tim Walz e della storica attivista democratica Leah Daughtry. "Il processo presentato per la valutazione sarà completo, equo e rapido".

Intanto i principali donatori Dem hanno espresso il loro sostegno a Kamala Harris come candidata alla presidenza Usa, ancor prima che Biden ufficializzasse il suo ritiro ha riportato la Cnn. ''Se qualcosa cambia, noi siamo lì per te'', aveva detto uno dei principali donatori. Le donazioni più ingenti alla campagna per la rielezione di Biden si erano ridotte notevolmente nelle settimane successive al dibattito sulla Cnn con Donald Trump e alla conseguente crisi di fiducia nel Partito Democratico. Secondo una fonte coinvolta nelle discussioni, i grandi donatori che avevano trattenuto gli assegni a causa delle preoccupazioni sulla candidatura di Biden hanno improvvisamente iniziato a contattare i loro consulenti, esprimendo la loro disponibilità a donare alla campagna.