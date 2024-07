Napoli - doppia sparatoria nella notte: feriti due 20enni - Un altro giovane accoltellato

Stanotte, la polizia è intervenuta al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Attualità - Doppia sparatoria nella notte a Napoli. In via Carbonara un pregiudicato 25enne gambizzato. Stanotte, la polizia è intervenuta al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. L'uomo ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina, al quale lui avrebbe reagito, ed è stato ferito alla gamba destra da un colpo di pistola. Visti i precedenti, la sua versione è al vaglio degli investigatori che al momento non escludano possa trattarsi del classico avvertimento di camorra. L'altra sparatoria, in cui un 20enne è stato ferito colpito all'addome da un colpo d’arma da fuoco, è avvenuta in piazza Cavour dove alle 3:45 il personale del 118 ha soccorso il giovane incensurato del quartiere Stella. I Carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cto. La vittima è operata ed è fuori pericolo.

Dai primi accertanti effettuati dai carabinieri della compagnia Napoli Stella sembra che il 20enne, poco prima, fosse a bordo di una moto in compagnia di un amico al momento non ancora rintracciato. Mentre i 2 erano a via Foria sarebbero stati avvicinati da sconosciuti centauri che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero sparato al 20enne. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Napoli Stella. Un altro giovane di 19 anni è stato accoltellato allo sterno mentre era in scooter. I Carabinieri sono intervenuti alle 2:30 presso il pronto soccorso dell’ospedale Cto per una persona ferita. Un 19enne del quartiere Mercato già noto alle forze dell’ordine si era presentato in ospedale con ferita da arma punta e taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane, mentre percorreva a bordo della propria moto la Via Giovanni Antonio Campano, sarebbe stato avvicinato da sconosciuti che in un tentativo di rapina lo hanno colpito con un coltello allo sterno. Il giovane è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Vomero impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.