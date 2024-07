Ue - Tajani: Noi votato come Schlein? Chi ha detto no allora come Salis e Conte

Abbiamo fatto una scelta coerente, abbiamo sempre detto che avremmo votato per lei, ha ricordato il vicepremier.

Così fonti della Lega

Politica - Sulla von der Leyen "qualcuno dice che abbiamo votato come la Schlein e come i Verdi, potrei dire allora che chi ha votato no ha votato come la Salis e Fratoianni e come Conte, ma sarebbe una risposta puerile, come è puerile dire che abbiamo votato con la sinistra". Lo ha detto Antonio Tajani, segretario di Fi, partecipando all'evento 'Anuman2024', in corso a Tolfa. "Abbiamo fatto una scelta coerente, abbiamo sempre detto che avremmo votato per lei", ha ricordato il vicepremier. In Europa sono stati eletti "i vicepresidenti di Metsola, sono stati eletti vicepresidenti dei conservatori e non sono stati eletti come vicepresidenti dei Patrioti che ancora una volta si dimostrano ininfluenti, il problema è che anche i patrioti italiani rischiano di essere ininfluenti all'interno dei patrioti europei, questo lascia il tempo che trova", ha affermato Tajani.

"Noi saremo nella cabina di comando, sicuramente l'estrema destra di Le Pen è fuori dai giochi, non li eleggono, non li vogliono, non è che manca la democrazia", ha aggiunto. "Votare con la Schlein per una poltrona è imbarazzante". Così fonti della Lega. "Meglio senza vicepresidenti che con Verdi e sinistre", aggiungono le stesse fonti.