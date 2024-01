Regionali Piemonte: meno tensioni tra Schlein e Conte

La decisione di rinviare a data da destinarsi la riunione tra Pd e M5s in vista delle elezioni regionali in Piemonte è interpretata come un segnale positivo di "speranza". Le fonti del Partito Democratico esprimono un cauto ottimismo riguardo alla risoluzione di una situazione che sembrava essere in stallo a causa delle tensioni persistenti tra il Pd e i Cinque Stelle torinesi. Dopo il nulla di fatto della riunione di venerdì, che aveva deluso le aspettative dei dirigenti nazionali dei due partiti, il nuovo rinvio del tavolo per oggi aveva suscitato timori peggiori. Tuttavia, fonti parlamentari di entrambe le parti manifestano una fiducia moderata nell'ottenere una soluzione, anche se non a breve termine.

Entrano ora in gioco Elly Schlein e Giuseppe Conte. Pur negando un incontro avvenuto lunedì con la leader dem, il presidente M5s ammette contatti continui: "Ho letto che ci saremmo incontrati ieri, non è vero. Certo, con Elly ci sentiamo spesso. Ci confrontiamo su tanti temi, anche sulla situazione sui territori e sulle iniziative politiche. Derubricherei la cosa, è normale che ci siano contatti".

Un esponente di spicco della segreteria dem esprime moderato ottimismo, sottolineando che il problema non sarebbe tanto la scelta dei candidati quanto alcuni temi e il metodo nella composizione delle liste. Si suggerisce che la Sardegna possa servire da modello, avendo definito criteri chiari nella scelta dei candidati, basati su un curriculum impeccabile e lontani da situazioni di conflitto di interesse, graditi a entrambi i gruppi.

Un parlamentare M5s suggerisce che la Sardegna possa servire anche da banco di prova per valutare la tenuta dell'alleanza tra i due partiti. Un successo nell'isola, dove si vota il 25 febbraio, potrebbe accelerare la scelta del candidato in Piemonte e Basilicata, ma fonti parlamentari Pd avvertono che le realtà sono molto diverse e che il confronto sarebbe più un'opportunità per capitalizzare l'entusiasmo di una vittoria che una previsione precisa per le altre regioni. In ogni caso, una sconfitta complicherebbe ulteriormente la situazione.