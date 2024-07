UniCamillus - attivi percorsi formazione e abilitazione per docente scuola secondaria

Un percorso destinato a chi, nei cinque anni precedenti, ha svolto servizio presso istituzioni scolastiche statali o scuole paritarie per almeno tre anni, anche non consecutivi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso scelta per conseguire l’abilitazione.

lavoro - All’Università UniCamillus sono aperti i percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024, in conformità con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023. I percorsi attivati sono di due tipi, in base ai requisiti di cui i richiedenti sono in possesso. 1. Percorso di formazione (PeF) da 60 CFU. Questo percorso è rivolto a chi possiede una laurea magistrale, una laurea a ciclo unico, un diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un titolo equipollente. Per gli insegnanti tecnico-pratici, è richiesto un diploma di istruzione superiore che consenta l’accesso alle classi di concorso specifiche. È anche aperto a chi è attualmente iscritto a corsi di laurea magistrale o a ciclo unico, o a corsi di diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, purché abbia conseguito almeno 180 CFU. 2.

Percorso di formazione (PeF) da 30 CFU. Un percorso destinato a chi, nei cinque anni precedenti, ha svolto servizio presso istituzioni scolastiche statali o scuole paritarie per almeno tre anni, anche non consecutivi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso scelta per conseguire l’abilitazione. È inoltre accessibile a chi ha sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Per ciò che riguarda le classi di concorso disponibili presso UniCamillus, sono le seguenti: A028-FI – Matematica e Scienze; A031-FI – Scienze degli Alimenti; A050-FI – Scienze naturali, chimiche e biologiche; B012-FI – Laboratorio di Scienze e Tecnologie chimiche e microbiologiche. I posti totali sono 524, i partecipanti idonei rientreranno in una graduatoria in base ai titoli posseduti. Le lezioni saranno erogate in giorni e orari che risultano comodi anche per chi lavora.

Per i PeF da 60 CFU le attività formative teoriche si terranno secondo il seguente calendario: a distanza (modalità sincrona) dal lunedì al venerdì, dal 2 settembre al 4 ottobre 2024, dalle ore 16.30 alle 21.00; in presenza (presso l’Università UniCamillus, in via di Sant’Alessandro 8 a Roma) ogni sabato dal 7 settembre al 5 ottobre 2024. Per i PeF da 30 CFU l’impegno sarà dimezzato. Per ulteriori dettagli – tra cui le modalità di attivazione dei tirocini – è possibile visitare la pagina costantemente aggiornata: https://www.unicamillus.org/it/60-30-cfu-dpcm/. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13:00 del 31 luglio 2024. Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente in modalità telematica al link: https://unicamillus-studenti.gomp.it/. Si invita a consultare il bando ufficiale disponibile sul sito di UniCamillus alla pagina https://www.unicamillus.org/wp-content/uploads/Bandi_2023-24/60-30-cfu-dpcm/DR-386_Bando_Formazione_docenti_UniCamillus.pdf.

Inoltre, è possibile chiedere informazioni a [email protected]