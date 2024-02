Incidente A4: Davide Barucco, tifoso Milan, perde la vita tornando da San Siro

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Davide Barucco, un 31enne di Bolzano, grande tifoso del Milan. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A4, nel tratto Dalmine-Bergamo, mentre Barucco stava tornando a casa dopo aver assistito alla partita tra Milan e Atalanta a San Siro. Il minivan Mercedes su cui viaggiava insieme ad altri appassionati è stato coinvolto in uno scontro che ha portato il veicolo a finire contro un guardrail e ad essere successivamente centrato da altre due macchine. Barucco, che si trovava sul sedile posteriore, è stato sbalzato fuori dal veicolo a causa dell'impatto, morendo sul colpo. Altri cinque uomini presenti nel minivan sono stati trasportati negli ospedali della zona, fortunatamente non in condizioni gravi.

Davide Barucco lascia la moglie e due bambini piccoli. La sua passione per il Milan era ben nota tra gli amici e sui social network, dove aveva condiviso immagini e post che testimoniavano il suo amore per la squadra rossonera.