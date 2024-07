Caldo sempre peggio - oggi in Italia 14 città da bollino rosso e venerdì saranno 17

Oggi giovedì 18 luglio sono 14 le città da bollino rosso, vale a dire l'allerta massima con allarme per la salute, segnalate nel bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute.

Il caldo non molla la presa sull'Italia ma anzi va sempre peggio con temperature e afa in crescita ulteriore nei prossimi giorni. Da Nord a sud ci si prepara a un altro weekend bollente secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi giovedì 18 luglio sono 14 le città da bollino rosso, vale a dire l'allerta massima con allarme per la salute, segnalate nel bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute. Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Per venerdì 19 luglio saranno ben 17 le città contrassegnate dall'allerta massima sulle 27 monitorate. Sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.