BANDAI NAMCO SVELA LA SUA LINE-UP PER GAMESCOM 2024

Bandai Namco Europe è lieta di annunciare la sua line-up per gamescom 2024. Quest'anno, i visitatori avranno l'opportunità di scoprireLittle Nightmares 3 e Unknown 9: Awakening, nonché di provare in anteprima mondiale altri titoli tra cuiDRAGON BALL: Sparking! ZERO, giocabile per la prima volta in Europa! Dai un'occhiata ai prossimi titoli in uscita allo stand A20 di Bandai Namco nella Hall 6.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO ripropone la tanto amata esperienza di Budokai Tenkaichi portandola però a nuovi livelli. Raduna il tuo gruppo di combattenti scegliendo tra diversi personaggi giocabili, ognuno ricreato con le proprie mosse peculiari, nonché trasformazioni e tecniche. Prova tutta la furia delle battaglie e immergiti nel mondo di DRAGON BALL!DRAGON BALL: Sparking! ZERO sarà disponibile dall'11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Little Nightmares 3, il nuovo titolo dell'acclamata serie di giochi d'avventura d'atmosfera, è pronto a immergere i giocatori in una nuova ed enigmatica storia. I giocatori dovranno guidare Low e Alone per sfuggire alla Spirale, un insieme di luoghi inquietanti. I due dovranno collaborare (in modalità cooperativa online o giocatore singolo con un compagno gestito dall'IA) per sopravvivere in questo mondo pericoloso ed evitare le molte minacce in agguato nell'ombra.Little Nightmares 3 sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Unknown 9: Awakening svela l'affascinante avventura di Haroona, una Quaestor con capacità particolari e una connessione unica con il Rovescio, una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. Padroneggia la connessione di Haroona con il Rovescio e proteggi l'umanità dagli Ascendenti, una fazione pericolosa che intende controllare il Rovescio e la sua potente conoscenza per alterare il corso del destino umano. Sarà possibile giocarci da questo autunno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.