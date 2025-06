Bloober Team & Bandai Namco: Cronos: The New Dawn (Fisico)

Bloober Team, l'acclamato studio horror dietro il pluripremiato SILENT HILL 2, ha firmato un accordo di distribuzione con Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. per l'edizione fisica di Cronos: The New Dawn su PlayStation 5 e PC. Questa partnership coprirà territori chiave in Europa, Medio Oriente e Australia.

Bandai Namco Entertainment Europe, parte della società globale Bandai Namco Holdings Inc., è una delle società di intrattenimento più iconiche e influenti al mondo. Con molti dei migliori franchise dell'industria dell'intrattenimento come PAC-MAN, GUNDAM, TEKKEN, ACE COMBAT, DARK SOULS ed ELDEN RING, Bandai Namco Entertainment Europe ha consolidato la sua posizione di leader globale in termini di innovazione, creatività e qualità. Con un portfolio costruito su franchise AAA acclamati dalla critica, l'azienda vanta una vasta esperienza nella distribuzione fisica e nello sviluppo di marchi transmediali. In base all'accordo, Bandai Namco Entertainment Europe supervisionerà la distribuzione, le vendite e il marketing delle edizioni fisiche del gioco nelle regioni designate.

Leggi anche Cronos: The New Dawn

Bloober Team ha concesso a Bandai Namco Entertainment Europe la licenza per la produzione, la commercializzazione e la distribuzione delle edizioni fisiche. Questa alleanza rafforza la presenza di Bloober Team nel segmento delle release fisiche premium, rispondendo alle crescenti aspettative dei collezionisti e degli appassionati.

"Bandai Namco Entertainment Europe è uno dei nomi più rispettati e affermati nell'industria dei videogiochi, con un track record affidabile, una solida rete di distribuzione e un'esperienza senza pari nella gestione delle uscite fisiche in territori chiave in Europa, Medio Oriente e Australia. La collaborazione con un'azienda così prestigiosa ci consente di raggiungere i giocatori che apprezzano le edizioni fisiche, un pilastro importante della nostra strategia per posizionare Cronos: The New Dawn come la nostra IP originale di punta. Questa collaborazione rappresenta una pietra miliare nell'espansione globale di Bloober Team e nel rafforzamento della presenza del nostro marchio nei mercati premium", ha dichiarato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team S.A.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con uno studio così talentuoso come Bloober Team", ha dichiarato Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development and Southern European Market di Bandai Namco Entertainment Europe. "Siamo entusiasti di supportare questa IP originale che promette di essere un'emozionante impresa creativa e una fantastica aggiunta al nostro portfolio".

Cronos: The New Dawn è un titolo che mescola i generi combinando un survival horror post-apocalittico con elementi thriller retro-futuristici. La narrazione trasporta i giocatori tra un futuro devastato e la Polonia degli anni '80, con un'attenzione particolare all'ambientazione autentica del quartiere Nowa Huta di Cracovia. Fedele allo stile narrativo caratteristico di Bloober Team, noto per Layers of Fear, Observer, The Medium e SILENT HILL 2, il gioco offre un'esperienza narrativa profondamente coinvolgente.

L’uscita globale di Cronos: The New Dawn è prevista per l’autunno del 2025 e sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.