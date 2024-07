Trump in ospedale dopo l'attentato - il video inedito

C’è chi è in ansia per le condizioni di Trump, ferito all’orecchio, e chi tira un sospiro di sollievo quando vede l’ex presidente scendere da solo dall’auto: He’s walking, he’s walking.

Cammina! Cammina!

Attualità - “Cammina! Cammina!”. Il video che documenta l’ingresso di Donald Trump in ospedale a Butler, dopo l’attentato subito sabato scorso, rimbalza sui social. Le auto dei servizi segreti si fermano davanti all’ingresso mentre i pazienti, dall’interno della struttura, osservano la scena con i cellulari accesi. C’è chi è in ansia per le condizioni di Trump, ferito all’orecchio, e chi tira un sospiro di sollievo quando vede l’ex presidente scendere da solo dall’auto: “He’s walking, he’s walking”. “Sta camminando, sta camminando”.