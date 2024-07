Euro 2024 e la foto-omaggio dei principi di Galles con Charlotte e Louis incollati alla tv

Congratulazioni alla Spagna E' la foto postata dai principi di Galles sui social per ringraziare ancora una volta la squadra.

Attualità - La principessa Charlotte e il principino Louis di spalle con la maglia dell'Inghilterra mentre guardano la partita della sconfitta inglese contro la Spagna domenica scorsa agli europei di calcio. E' la foto postata dai principi di Galles sui social per ringraziare ancora una volta la squadra. "Inghilterra, il tuo lavoro di squadra, la tua grinta e la tua determinazione - si legge nel post - sono stati fonte di ispirazione per tutti noi, giovani e vecchi. Congratulazioni alla Spagna. W. e C".