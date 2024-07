Tour de France - oggi 16esima tappa: 188 km da Gruissan a Nimes

30, mentre l’arrivo a Nimes è previsto verso le 17.

Paul-Trois-Chateaux e Superdévoluy, 177,8 km e 3 Gpm

Spettacolo - Riparte con la 16esima tappa il Tour de France 2024, dopo la pausa di riposo di ieri e le due imprese consecutive sui Pirenei del leader della classifica Tadej Pogacar, che hanno fatto calare una pesante ipoteca sulla vittoria finale dello sloveno. Tra Gruissan e Nimes ci sono 188,6 km prevalentemente in pianura, con la sola salitella a Cote de Fambetou, 1,2 km al 5% di pendenza. Tappa per velocisti, ma attenzione al vento che in questa stagione e in quella zona può essere forte mettendo a rischio ogni tattica di squadra- in attesa di tornare a salire il giorno dopo tra St. Paul-Trois-Chateaux e Superdévoluy, 177,8 km e 3 Gpm. La partenza da Gruissan è fissata per le 13.30, mentre l’arrivo a Nimes è previsto verso le 17.30.