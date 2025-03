TOUR DE FRANCE E PRO CYCLING MANAGER IN UNREAL ENGINE 5

Le 2 simulazioni di ciclismo tornano quest'anno con una qualità visiva senza precedenti. Le edizioni 2025 di Tour de France e PCM sono state sviluppate con l'Unreal Engine 5Tour de France 2025 vi mette nei panni di un ciclista che partecipa a diverse gare importanti, mentre Pro Cycling Manager 25 vi permette, come direttore sportivo, di sviluppare la vostra squadra nel corso delle stagioni. Sono annunciate nuove funzionalità, contenuti e miglioramenti nelle modalità in solitaria e online. Entrambi i giochi saranno disponibili il 5 giugno 2025: Pro Cycling Manager solo su PC e Tour de France su PC, PS5 e Xbox Series.

NACON e Cyanide Studio sono orgogliosi di annunciare che i due giochi di simulazione ciclistica Tour de France e Pro Cycling Manager tornano quest'anno con l'ambizione di portare le cose a un livello superiore, grazie all'Unreal Engine 5. Questa evoluzione tecnica permette di vivere il Tour de France e le più grandi competizioni ciclistiche in modo ancora più realistico. Pro Cycling Manager 25 sarà disponibile solo su PC e Tour de France 2025 su PC, PlayStation 5TM e Xbox Series X|S, il 5 giugno 2025.

Grazie al passaggio all'Unreal Engine 5, Tour de France 2025 e Pro Cycling Manager 25 vantano una qualità grafica notevolmente migliorata, per la gioia degli appassionati di ciclismo. Fedeltà del paesaggio e dell'ambiente, rendering degli effetti visivi... I miglioramenti sono numerosi e amplificano il senso di immersione nel cuore della corsa.

Discover Tour de France 25 and Pro Cycling Manager 25 reveal trailer: https://youtu.be/u1P5krzNEDc

Gioco ufficiale dell'omonima competizione, Tour de France 2025 offre la possibilità di vincere la leggendaria maglia gialla al termine di 21 tappe fedelmente riprodotte. I luoghi più memorabili della competizione (Mont Ventoux, Champs-Elysées...) sono rappresentati fedelmente. Si può scegliere di vestire i panni di un famoso corridore nella modalità Pro Leader o di fare carriera nella modalità Carriera. Oltre al nuovo motore grafico, questa edizione 2025 include anche nuove gare (Flèche Wallonne, Circuit Grand Est) e miglioramenti alla modalità multiplayer.Tutte le informazioni sul Tour de France.Tour de France 25 sarà disponibile il 5 giugno 2025 su PS5TM, Xbox Series X|S e PC.Pro Cycling Manager 25 vi permette di assumere il ruolo di team manager, le cui decisioni sono cruciali per il successo della vostra squadra ciclistica. Gestite i bilanci, reclutate i corridori e attirate l'attenzione degli sponsor stagione dopo stagione! In Pro Cycling Manager 25 gli sponsor sono sempre più influenti e ognuno di loro ha dei requisiti da soddisfare prima di concedervi un finanziamento. Infine, l'intelligenza artificiale dei concorrenti è stata migliorata per garantire un comportamento più realistico.

Pro Cycling Manager 25 sarà disponibile il 5 giugno 2025 esclusivamente su PC.

Pogacar vince il Tour de France - trionfa anche nella crono finale

Tour de France - oggi tappa 21: orario crono - percorso e diretta tv

Tour de France - Pogacar beffa Vingegaard sul finale della 20esima tappa: quinta vittoria