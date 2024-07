games branding

Leggende della città: intrappolate nel collezionista di specchi Edizione disponibile ora su Nintendo Switch

Fino a che punto sei disposto a spingerti? scrivere la perfetta narrativa soprannaturale?

Ocean Media è lieta di annunciare l'uscita di City Legends: Trapped in Mirror Collector's Edition su NintendoInterruttore. Siete pronti per una storia emozionante?

Interpreti nei panni di uno scrittore il cui romanzo più venduto sull'Ordine delle streghe malvagie ha attirato l'attenzione di a importante editore. Sono molto ansiosi di offrirti un accordo, ma la bozza della tua prossima storia dell'orrore deve essere pronta nel modo giusto lontano. Hai scelto di scrivere di Bloody Mary e cosa c'è meglio per fare ricerche che visitare il Pennsylvania Museum che contiene lo specchio di Maria stessa? Sfortunatamente, o fortunatamente, solo per scoprire che Bloody Mary è di più altro che un semplice mito. Ora devi sopravvivere a un incontro con a fantasma vendicativo risolvendo enigmi e trovando oggetti nascosti sia nel mondo umano che in quello spettrale.

Caratteristiche principali:

Investigare la scomparsa di una giovane donna e un incontro misterioso La Llorona nel capitolo Bonus.

Rigiocare i tuoi HOP e minigiochi preferiti.

Trovare più oggetti da collezione e morphing!

Leggende della città: intrappolate nel collezionista di specchi Edizione sul Nintendo Store: https://www.nintendo.com/us/ negozio/prodotti/leggende-città- collezionisti-intrappolati-negli-specchi- cambio-edizione/

Segue un caos musicale con la console Uscita di Disaster Band su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch

Porta i tuoi amici e goditi la bellezza di musica con multipiattaforma completa e supporto mod, quando sali sul palco della console mondiale

Team di sviluppo Produktivkeller Studios e l'editore SunDust annunciano congiuntamente quella Disaster Band, il gioco ritmico meravigliosamente bizzarro disponibile ora anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S Nintendo Switch™. Lo spettro musicale è composto da dodici note, ma infinito possibilità. Prendi uno dei 15 strumenti classici capisaldi come il violino o provare a 'Meow' alle 20 brani classici inclusi. Forse preferisci qualcosa di più esotico strumenti come il kazoo, quando affronti il ??download brani forniti dalla comunità in continua crescita. Con mod.io supporta tutte le versioni per PC e console di ultima generazione accesso agli stessi fantastici contenuti aggiuntivi, gratuitamente. O crea la tua musica e caricala per altre band catastrofiche per espandere la loro scaletta. (*) Anche se ti impegni a scalare le classifiche, anche il fallimento lo è divertimento: con il motore sonoro dinamico possono risuonare anche gli errori buono, anche se questo potrebbe essere negli occhi di chi guarda. Ora moltiplicare l'opzione per la perfezione musicale (ricorda: pratica rende perfetti) o fallimento entro 4, quando ti connetti con gli amici in una sessione online a bassa latenza e il divertimento raggiunge nuove dimensioni altezza. Abbiamo già detto che puoi partecipare a una partita multiplayer indipendentemente dalla tua piattaforma preferita? Sì: banda del disastro supporta la piena connettività multipiattaforma, ovunque tu scelga giocare. Allora, cosa stai aspettando? Spolvera le tue borse da concerto, prendi il tuo amici e vai in tournée per dimostrare che hai quello che serve essere la Disaster Band di maggior successo di sempre. Disaster Band è ora disponibile digitalmente su PlayStation 5, Xbox Serie X|S e Nintendo Switch. Caratteristiche:

Multigiocatore online per un massimo di 4 giocatori - Se sei l'ospite o ti unisci al gruppo, se giochi con amici o sconosciuti: la bassa latenza La connessione fa sì che più giocatori significhino più divertimento

Intuitivo controlli - Preciso, diretto e semplice: Disaster Band si assicura che assolutamente tutti possano divertirsi successo musicale, sui sistemi supportati anche con controlli giroscopici

20 brani fuori dagli schemi: chiama i tuoi amici e dimostrali questi classici senza tempo che hai quello che serve per essere un maestro musicista

Mod.io integrazione: crea le tue tracce (via MIDI) e condividile con la comunità della Disaster Band. (**)

15 strumenti tra cui scegliere - Vivi le canzoni come mai prima d'ora prima: Dai grandi classici come il violino o il trombone fino a ci sono strumenti esotici e persino gatti che miagolano e cori innumerevoli combinazioni possibili.

Disastro Trailer di uscita della band: https://youtu.be/hLrXYH9MtTs