Games Branding apre all'Italia

La comunità di sviluppatori di giochi in Italia può ora beneficiare dell'esperienza degli esperti internazionali di PR e comunicazione di Games Branding

I professionisti di pubbliche relazioni e comunicazione stanno espandendo i loro servizi di brand building e influencer marketing per supportare la crescente comunità di sviluppatori di giochi in Italia tramite l'agenzia di PR & Communication - Games Branding.





Davide Misani, regional PR & Brand Manager di Games Branding:





"Abbiamo assicurato visibilità agli sviluppatori di giochi attraverso vari canali, tra cui social media, influencers e communities, con una portata di pubblico di oltre 10 miliardi negli ultimi 3 anni." Qui in Games Branding il nostro team è altamente qualificato nel lavorare con le campagne dei media, tra cui spiccano i nuovi modi per coinvolgere come i canali social, le communities e gli influencer. Siamo un team internazionale di sviluppatori, appassionati, marketer, giornalisti e scrittori che sanno come raccontare la tua storia e contribuire a dare visibilità al tuo gioco in tutto il mondo."





Il team di Games Branding ha notato che il talento e il potenziale in Italia è molto vasto e il settore nel suo complesso è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Secondo l'associazione nazionale dell'industria del gioco IIDEA, nel loro evento tenutosi a Roma il 18 aprile 2023, l'Italia ha generato un fatturato di 2,2 miliardi di euro nel 2022 e, con 14,2 milioni di giocatori, il fatturato generato dagli studi di sviluppo è compreso tra 130 e 150 milioni di euro nel 2022.

Secondo il Digital Media Report di Statista 2023 inoltre, i ricavi dell’industria dei videogiochi in Italia dovrebbero registrare un tasso di crescita annuo dell'8,50% nei prossimi quattro anni, raggiungere il volume di mercato previsto di 4 miliardi di euro entro il 2027 e il numero di utenti dovrebbe ammontare a circa 30 milioni di utenti entro il 2027. Allo stesso tempo, la scena degli sviluppatori indipendenti in Italia è cresciuta di anno in anno e merita di essere riconosciuta a livello internazionale.

Che tu sia uno studio indipendente o già consolidato, Games Branding è qui per offrire un servizio premium. Gli sviluppatori di giochi italiani non devono preoccuparsi di fare un mutuo in banca per promuovere i loro progetti, in quanto Games Branding può lavorare con qualsiasi risorsa abbiano a disposizione. Gli studi di sviluppo affermati incontreranno un team che ha un'esperienza elevata in tutte le fasi della pianificazione e dell'esecuzione di campagne su larga scala e ben strutturate. Tutto il team è pronto ad affrontare la sfida di condividere la tua storia con il mondo.

Se sei uno sviluppatore o rappresenti un team di sviluppatori e desideri una buona e strutturata campagna di pubbliche relazioni, non esitare ad entrare in contatto con il team. Games Branding è sempre disponibile per una consulenza gratuita dove è possibile identificare tutte le esigenze. Il successo dello studio è il successo dell'azienda.





Informazioni su Games Branding

Games Branding è un'agenzia di comunicazione PR specializzata nella gestione del marchio e nella diffusione tramite media, influencers, social & community. La vasta gamma di contatti editoriali attivi e creatori di contenuti in tutto il mondo si basa su fiducia, rispetto e buon dialogo. Che ci si rivolga a giocatori o a colleghi del settore, si è sempre in buone mani. Con più di un secolo di esperienza combinata di tutto il team, abbiamo costruito rapporti personali con i media nuovi e tradizionali. I clienti beneficiano di una mentalità strutturata, ben coordinata e orientata ai risultati, e il team supporta sviluppatori, studi e brand con i suoi servizi di pubbliche relazioni in tutto il mondo.

