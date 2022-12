RakutenTV porta film e serie TV su NVIDIA SHIELD TV

RakutenTV porta tantissimi film e serie TV di alto livello su NVIDIA SHIELD TV

NVIDIA annuncia oggi una nuovissima release dell'app per laSHIELD TV che ora include ancheRakutenTV, una delle principali piattaforme di video on demand in Europa, offre una vera e propria esperienza cinematografica immersiva attraverso la disponibilità dei titoli più recenti e la tecnologia più avanzata. Offre un universo di contenuti gratuiti in un unico contenitore: dai film e le serie tv di alta qualità ai canali tv, potrete godere del mondo dell'intrattenimento che state cercando.

Disponibile ora su Google Play Store: https://play.google.com/store/ apps/details?id=tv.wuaki. apptv&pli=1

NVIDIA SHIELD TV - la migliore streaming box della categoria!

, titoli fantastici attraverso GeForce NOW e IA, nonché funzionalità di smart home direttamente nel salotto di casa. Il processore Tegra X1+ contribuisce a dare vita a Dolby Vision per immagini vivide e Dolby Atmos per un audio straordinario. La sua capacità di calcolo migliora notevolmente la qualità dell'immagine utilizzando l'intelligenza artificiale per scalare i flussi video HD alla risoluzione 4K.

Altre News per: rakutentvportafilmserienvidiashield