Diabete - in Italia sistema misura-glucosio che si applica ogni 15 giorni

Salute - E' disponibile in Italia per le persone con diabete, a partire dai 2 anni di età, il sensore FreeStyle Libre 2 Plus. Il sistema, che dura 15 giorni - annuncia in una nota Abbott - permette, con un'occhiata allo smartphone, senza pungersi il dito o scansionare il sensore, di controllare i livelli di glucosio aggiornati minuto per minuto e inviati automaticamente al cellulare. "Dieci anni fa l'arrivo del sistema FreeStyle Libre in Italia - afferma Luigi Russo, General Manager Abbott Diabetes Care Italia - è stato uno dei più importanti progressi tecnologici nella gestione del diabete. Questo sistema di misurazione della glicemia di Abbott, leader a livello mondiale, consente alle persone con diabete di prendere decisioni più consapevoli sulla propria salute. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus rappresenta un ulteriore passo avanti e può semplificare ulteriormente la gestione del diabete fornendo informazioni in tempo reale sui valori del glucosio per una durata di 15 giorni".

E' inoltre possibile impostare allarmi opzionali e notifiche per quando si oltrepassano i livelli di glucosio impostati

Il sistema ha anche allarmi opzionali. In Italia ci sono circa 4 milioni di persone con diabete e il monitoraggio continuo del glucosio con questo nuovo sistema può migliorare la gestione quotidiana della malattia. Con le letture trasmesse automaticamente alla App FreeStyle LibreLink, si può infatti visualizzare il livello del proprio glucosio con una rapida occhiata al cellulare, senza scansionare il sensore, e prendere decisioni più informate su come l'alimentazione, le terapie e l'attività fisica influiscono sui propri livelli glicemici e, di conseguenza, adottare più velocemente comportamenti appropriati per migliorare il profilo glicemico giornaliero, secondo il parere del medico. Il sensore - spiega la nota - invia automaticamente le letture del glucosio in tempo reale aggiornate minuto per minuto via bluetooth agli smartphone compatibili. E' inoltre possibile impostare allarmi opzionali e notifiche per quando si oltrepassano i livelli di glucosio impostati.

Il sistema - che ha un livello di accuratezza clinica (Mard) di 8,2% - viene applicato sulla parte posteriore del braccio e ha una durata fino a 15 giorni. Dopo una prima scansione del sensore con uno smartphone compatibile - su cui è installata la App FreeStyle LibreLink - è possibile ricevere e visualizzare in tempo reale i dati del glucosio aggiornati, lo storico del glucosio e le frecce di tendenza sull'andamento dei livelli di glucosio, senza pungere il dito. Anche familiari e caregiver possono ricevere automaticamente le letture del glucosio e impostare allarmi opzionali tramite la App, contribuendo a una gestione più serena della malattia. Il portfolio di FreeStyle Libre, la tecnologia di monitoraggio del glucosio basata su sensori leader a livello mondiale, sta già cambiando la vita di circa 6 milioni di persone con diabete in oltre 60 Paesi.

Abbott informa che, mentre sta lavorando con le autorità sanitarie per rendere anche questa generazione di sensori sempre più accessibile e rimborsata per le persone con il diabete in Italia, in questa fase il dispositivo può essere acquistato online sul sito dedicato freestyle.abbott.