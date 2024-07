Verona - 67enne ucciso a coltellate: fermato il figlio

Un uomo di 67 anni è stato ritrovato morto nell'abitazione del figlio 46enne a Lazise, sul lago di Garda, in provincia di Verona.

Attualità - Un uomo di 67 anni è stato ritrovato morto nell'abitazione del figlio 46enne a Lazise, sul lago di Garda, in provincia di Verona. Fermato il figlio, presunto responsabile dell'accoltellamento dell'uomo, che al momento si trova però in ospedale, e poi sarà accompagnato in caserma per accertamenti da parte dei Carabinieri di Verona. I militari dell'arma sono attualmente sul posto per un sopralluogo con il pm incaricato dalla procura.