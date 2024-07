Tour de France - Philipsen vince tappa 13: Pogacar sempre in giallo

A completare il podio di giornata Pascal Ackermann della Israel Premier Tech.

Spettacolo - Doppietta di Jasper Philipsen al Tour de France 2024: il belga della Alpecin-Deceuninck ha vinto in volata la 13esima tappa della Corsa Gialla, beffando all'ultimo il connazionale Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Caduta collettiva negli ultimi metri della tappa di poco più di 165 km percorsa a medie impressionanti da tutti i velocisti e con tentativi plurimi di fughe, tutte riprese dal gruppo e ben controllate dagli uomini di classifica. A completare il podio di giornata Pascal Ackermann della Israel Premier Tech. Nesun problema per il leade della classifica generale Tadej Pogacar, oggi nono, che resta in maglia gialla con un vantaggio di un minuto e 6 secondi dal secondo, Remco Evenepoel.