Elezioni Usa 2024 - sondaggi: Biden e Trump pari ma 67% vuole ritiro presidente

Attualità - Joe Biden e Donald Trump sono in parità nonostante il dibattito disastroso per il democratico, ma il 67% chiede che il presidente si ritiri dalla corsa alla Casa Bianca. Lo indica un sondaggio Abc News/Washington Post/Ipsos sulle elezioni Usa 2024 condotto online tra il 5 e il 9 luglio su un campione di 2.431 intervistati e con un margine di errore del 2%. Secondo la ricerca, due terzi degli americani - inclusa la maggioranza dei sostenitori di Joe Biden - sostengono che il presidente dovrebbe farsi da parte dopo la sua performance nel dibattito di due settimane fa. Questo nonostante Biden continui ad essere sostanzialmente alla pari con Trump, segnale che apparentemente non c'è stato alcun cambiamento significativo nelle intenzioni di voto post-dibattito. Se le elezioni si svolgessero oggi, gli americani si dividono 46% a 47% tra Biden e Trump, un risultato quasi identico al 44% a 46% del sondaggio Abc/Ipsos di aprile.

Il 67% in totale sostiene appunto che dovrebbe ritirarsi dalla corsa

Tra gli elettori registrati c'è un pareggio assoluto, 46%-46%, mentre se la vice presidente, Kamala Harris, dovesse sostituire Biden come candidato democratico, supererebbe Trump di tre punti percentuali, 49% a 46%. Ciò non significa che Biden non abbia subito danni dal dibattito. Il 67% in totale sostiene appunto che dovrebbe ritirarsi dalla corsa. Inoltre, l'85% ritiene che sia troppo anziano per un secondo mandato, un nuovo massimo, in aumento rispetto all'81% di aprile e al 68% di poco più di un anno fa. Inoltre, il sondaggio indica Trump davanti a Biden di 30 punti percentuali, 44%-14% in quanto considerato maggiormente dotato delle capacità mentali necessarie per servire efficacemente come presidente. Il vantaggio di Trump è altrettanto ampio per quanto riguarda la salute fisica. L'indice di approvazione del lavoro di Biden è stabile, anche se a un debole 36%. Sebbene nessuno dei due sia popolare, Biden continua ad avere un indice di favore personale migliore rispetto a Trump.

E precede il tycoon di 17 punti, 39%-22%, nell'essere considerato più onesto e affidabile.