Colombia-Uruguay 1-0 - rissa tra giocatori e spettatori

La Colombia batte 1-0 l'Uruguay nella semifinale di Coppa America 2024 a Charlotte e si qualifica per la finale contro l'Argentina. La rete decisiva del match è stata realizzata da Jefferson Lerma al 39'. Nel recupero del primo tempo, l'espulsione di Daniel Munoz ha lasciato la Colombia in 10 uomini. La sfida si è chiusa nel caos: al fischio finale, una decina di giocatori dell'Uruguay - con Darwin Nunez in evidenza - è salita sugli spalti e si è scontrata con un gruppo di tifosi colombiani. I video mostrano colpi proibiti, con alcuni giocatori trattenuti a stento dal servizio d'ordine. "Prima che arriviate alle conclusioni: le nostre famiglie erano in tribuna, c'erano bambini piccoli. Un disastro, niente polizia e abbiamo dovuto difendere le nostre famiglie", le parole di Jose Maria Gimenez, capitano dell'Uruguay.