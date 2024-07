Mobile messaging: Esendex presenta i risultati dell’indagine “Consumatori Connessi”

La ricerca mette in evidenza le modalità e gli strumenti di comunicazione mobile più apprezzati dai consumatori, che sono sempre più soliti comunicare con le aziende via smartphone. Dallo studio emergono inoltre alcuni aspetti da non trascurare per guadagnarsi la loro fiducia.

Esendex, leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile in ambito business, presenta i risultati dell?indagine ?Consumatori Connessi?, condotta su un campione di 6.000 consumatori residenti in Italia e in altri paesi europei, Stati Uniti e Australia.

Realizzata con l?obiettivo di comprendere le preferenze delle persone in fatto di comunicazioni da e verso le aziende e tenendo conto del ruolo centrale dello smartphone nella vita di tutti i giorni, l?indagine mette in luce diverse tendenze nell?ambito della comunicazione mobile e consente alle aziende di comprendere quali sono le modalità e i mezzi più efficaci che dovrebbero adottare per rapportarsi con la clientela.

Per quanto riguarda il nostro paese, lo studio evidenzia che gli SMS, che hanno negli ultimi anni perso popolarità per dialogare con parenti e amici a vantaggio della messaggistica istantanea, sono invece particolarmente apprezzati quando riguardano, ad esempio, offerte a tempo e promemoria per appuntamenti. In particolare, questo tipo di messaggi sono molto amati dai 35-44enni e dagli over 54, che per il 99% hanno risposto che aprirebbero e prenderebbero in considerazione un SMS inviato da un?azienda.

Le e-mail e WhatsApp risultano, invece, molto adatti per informare ed educare i clienti attraverso comunicazioni più articolate, in occasione, ad esempio, di lanci di nuovi prodotti o vendite promozionali, e sono strumenti particolarmente indicati anche per coinvolgere attivamente i clienti.

Dallo studio emerge poi come quasi il 70% eviterebbe o smetterebbe di rivolgersi a un?azienda se ritenesse le sue comunicazioni poco interessanti e di scarsa qualità, mentre ben il 92% ritiene più credibili i messaggi personalizzati. Per il 58% degli intervistati è importante conoscere l?identità del mittente per decidere se accordargli la propria fiducia, un dato che rende fortemente consigliabile esplicitare da chi proviene il messaggio con una denominazione facilmente riconoscibile dai destinatari.

A livello internazionale l?Italia risulta il Paese con la percentuale più alta di persone (54%) che affermano che la presenza di ?contenuti rich? nei messaggi WhatsApp, tra cui link, immagini, video ecc., le renderebbe più propense all?interazione, mentre la Spagna si ferma al 42% e il Regno Unito solo al 36%.

?Dal nostro studio si evince, innanzitutto, come la comunicazione multicanale sia vincente, dal momento che ogni strumento di mobile messaging ha caratteristiche diverse e viene percepito in modo differente? ha commentato Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia, che ha proseguito: ?In tutti i casi, comunque, risulta fondamentale ottimizzare e personalizzare i messaggi inviati a clienti e potenziali clienti, riservando sempre la massima attenzione a privacy e sicurezza dei dati, due aspetti che preoccupano i consumatori?.