EA FC 25 & Mobile: Ultimate TOTS 2024-2025

EA SPORTS celebra una straordinaria stagione calcistica dei club a livello mondiale con la presentazione della squadra EA SPORTS FC 25 Ultimate Team of the Season (TOTS): quest’ultima premia i giocatori più prestigiosi che hanno guadagnato un posto nelle squadre TOTS dei rispettivi campionati nelle ultime settimane. A partire da oggi, i fan possono sperimentare il meglio del meglio con i giocatori di ogni squadra TOTS in EA SPORTS FC 25.

Le statistiche sono state conteggiate, i momenti più indimenticabili della stagione sono stati rivissuti - segnando una campagna TOTS senza precedenti, in cui i migliori calciatori del mondo sono stati riconosciuti nei campionati più importanti come Ligue 1, NWSL, Premier League, BWSL, Serie A e molti altri ancora. I fan hanno inoltre votato e incoronato i loro preferiti per formare il Bundesliga TOTS, il LALIGA EA SPORTS TOTS e il Premier League TOTS:

Bundesliga

Kane (scelto dal 28.93% dei votanti) – #1 Il giocatore più votato

Wirtz (scelto dal 24.2% dei votanti)

Musiala (scelto dal 22.05% dei votanti)

Frimpong (scelto dal 17.87% dei votanti)

Schlotterbeck (scelto dal 15.21% dei votanti)

LALIGA EA SPORTS

Yamal (scelto dal 29.76% dei votanti) – #1 Il giocatore più votato

Pedri (scelto dal 28.73% dei votanti)

Bellingham (scelto dal 24.11% dei votanti)

Kounde (scelto dal 22.76% dei votanti)

Mbappé (scelto dal 21.36% dei votanti)

Premier League

Salah (scelto dal 31.6% dei votanti) – #1 Il giocatore più votato

Van Dijk (scelto dal 21.51% dei votanti)

Isak (scelto dal 24.11% dei votanti)

Rice (scelto dal 19.84% dei votanti)

Palmer (scelto dal 14.31% dei votanti)

In EA SPORTS FC Mobile, i fan possono vivere il momento culmine dei TOTS con i migliori giocatori di Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Serie A, LALIGA EA SPORTS, MLS e Saudi Pro League. I giocatori possono inoltre completare le partite e gli Skill Games giornalieri per ottenere ricompense importanti, tra cui un oggetto giocatore dell'Ultimate Team of the Season (UTOTS), e partecipare a un capitolo dello Scouting Camp per giocare testa a testa con la squadra UTOTS.