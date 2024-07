POKÉMON SLEEP - 20 MILIONI DI DOWNLOAD

Tre nuovi stili di sonno . Per giocare a Pokémon Sleep, i giocatori devono dormire con il loro dispositivo smart o Pokémon GO Plus + posizionato vicino al cuscino e poi controllare i risultati della loro ricerca sul sonno e collaborare con il Professor Neroli per catalogare gli stili di sonno dei Pokémon. Facendo la ricerca sul sonno ogni giorno, ci saranno più probabilità di scoprire i nuovi stili di sonno.

Festa del primo anniversario . Gli Allenatori possono partecipare alla festa del primo anniversario da lunedì 15 luglio a lunedì 29 luglio 2024. In questo periodo, i giocatori avranno più probabilità di incontrare Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Completando missioni speciali potranno inoltre ottenere l'Aroma Sprigatito, l'Aroma Fuecoco e l'Aroma Quaxly. I dettagli sui pacchetti per il primo anniversario e i pacchetti amicizia Pokémon sono disponibili sul sito ufficiale di Pokémon Sleep o nella sezione "Novità" del gioco.

