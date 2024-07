GRANDE SUCCESSO PER LA SESTA EDIZIONE DI FIRST PLAYABLE

50 publisher, investitori e agenzie internazionali provenienti da 12 paesi, oltre 180 team italiani, più di 1.000 incontri di business 1to1, oltre 15.000 spettatori per la cerimonia degli Italian Video Game Awards

Si è chiusa con grande soddisfazione la sesta edizione diFirst Playable, l’evento business per il settore dei videogiochi organizzato daIIDEA, l'associazione che rappresenta l’industria in Italia, e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e con il supporto delMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e con il patrocinio delMinistero della Cultura. Un’edizione che conferma il successo di un evento che in pochi anni è stato capace di inserirsi nel panorama internazionale degli appuntamenti di riferimento per i professionisti italiani e internazionali.

L’iniziativa – andata in scena quest’annodal 3 al 5 luglio a Firenze presso il Cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana, e l’Innovation Hub diNana Bianca – ha visto alternarsi panel, incontri di business, workshop, premiazioni e momenti di networking. Hanno preso parte all’eventooltre 500 professionisti del settore, tra cui 50 aziende, tra publisher, investitori e agenzie internazionali, provenientida 12 paesi (Australia, Canada, Cipro, Corea del Sud, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia, USA) – e oltre180 team di sviluppatori di videogiochi italiani. Attraverso la piattaforma Meet To Match sono stati fissatipiù di 1.000 business meeting. Non sono mancati anche momenti di approfondimento: nel corso della kick-off conference si sono alternati sul palco11 relatori internazionali e, con il supporto degli sponsor, sono stati realizzati ben9 worskhop su temi di business o tecnici. La cerimonia di premiazione degliItalian Video Game Awards, trasmessa in esclusiva sul canale Twitch del media partner Multiplayer.it, è stata seguita in diretta streaming e dal vivo da oltre15.000 spettatori.

Infine, per la prima volta quest’anno First Playable ha realizzato una country partnership con laFrancia, grazie alla collaborazione dell’Institut Français Italia, rete diplomatica culturale per la promozione della cultura francese all’estero, diSNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo), l'associazione che rappresenta i professionisti e le imprese di produzione di videogiochi in Francia e delCNC – Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, ente pubblico responsabile dell’attuazione di politiche multilaterali nel cinema, audiovisivo e videogiochi.

Thalita Malagò, Direttore Generale IIDEA ha dichiarato:“L’edizione 2024 di First Playable è stata un grande successo, consolidando l'evento come luogo di incontro privilegiato per la community italiana di sviluppatori di videogiochi e rafforzando il suo ruolo di vetrina internazionale d'eccellenza per l'industria videoludica italiana. Il supporto delle istituzioni centrali e locali è stato cruciale, confermando l'importanza strategica dell'iniziativa per la promozione del made in Italy nel settore dei videogiochi.Diamo appuntamento al 2025, già carichi di nuove idee per sviluppare ulteriormente l’iniziativa”.

Stefania Ippoliti, Direttrice Toscana Film Commission ha commentato:“Per la Regione Toscana questa lunga partnership con IIDEA e un’attenzione sempre alta sul mondo italiano dei videogiochi, è motivo di grande soddisfazione, confermata dai sorprendenti numeri che segnano una crescita vorticosa. Ma più ancora è la qualità dei progetti, il presupposto più incoraggiante per il futuro.”

Matteo Masini, Dirigente Ufficio Beni di Consumo dell’Agenzia ICE ha affermato: “L’Agenzia ICE collabora con First Playable fin dalla sua prima edizione e continua ad accompagnare la crescita e l’internazionalizzazione delle aziende italiane del settore dei videogiochi, una comunità imprenditoriale estremamente vivace e con grandi potenzialità di sviluppo all’estero. Questa collaborazione ha reso possibile anche nella presente edizione la partecipazione all’evento di una delegazione di operatori internazionali di altissimo profilo, selezionati ed invitati attraverso gli uffici della rete estera dell’Agenzia nei mercati di maggior interesse per le nostre imprese in Europa e nel mondo”.

La sesta edizione di First Playable è stata resa possibile grazie al supporto di numerosi partner:Meet to Match è stato Matchmaking partner dell’evento; Epic Games/Unreal Engine è stato Diamond Partner;Memorable Games e Vigamus Group sono stati Gold Partner; e Audio Network, Broken Arms Games, GPEM, LCA Studio Legale, Milestone, Nacon Studio Milan, Red Bullcon il progetto Red Bull Indie Forge, Slitherine e Xsolla sono stati Silver Partner.Multiplayer.it è stato il media partner degli Italian Video Game Awards.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.firstplayable.it