TP-Link - dispositivi scontati fino al 33% per il Prime Day 2024

Il conto alla rovescia è cominciato. Manca solo una settimana all’appuntamento più atteso da tutti gli e-shopper e dagli appassionati di tecnologia: gli Amazon Prime Day 2024. E anche quest’anno TP-Link, produttore leader nella realizzazione di dispositivi per la smart home e la connettività, non mancherà di esaudire i desideri dei suoi fan con un’incredibile ondata di sconti, per un risparmio fino al 33% sul prezzo di listino, su tantissimi dispositivi. Un’occasione imperdibile per dotarsi della miglior tecnologia a prezzi super convenienti. Ecco qualche esempio.

La perfetta smart home

Rendere la propria abitazione ancora più accogliente ed evoluta è più semplice di quanto si possa credere: basta affidarsi a chi ha una lunga esperienza nel settore della smart home, proprio come TP-Link, che realizza dispositivi intelligenti per consentirvi di vivere al meglio ogni stanza della casa ma anche di renderle più sicure e confortevoli. Ad esempio, con la telecamera di sicurezza per interni Tapo C425 sarà possibile monitorare, anche da remoto, ogni ambiente: offre una grande nitidezza di immagini, funzioni smart, una batteria ricaricabile con fino a 300 giorni di autonomia e un’estrema facilità di installazione. Altri due dispositivi smart per la casa che saranno oggetto di interessanti sconti sono Tapo L510E e Tapo P105. La prima è una lampadina LED intelligente controllata tramite app che permette di cambiare colore, regolare l’intensità della luce e risparmiare sulla bolletta elettrica. La seconda invece è una mini presa smart programmabile, anch’essa controllabile da remoto via smartphone, dal design compatto e funzionale, per accendere e spegnere qualsiasi elettrodomestico collegato.

Connettività evoluta

Non mancano, naturalmente, le soluzioni per una connettività wireless e cablata di ultima generazione. Fra i dispositivi in grandissima offerta durante gli Amazon Prime Days 2024 troviamo il versatile Deco X3000-5G, un Router Mesh Wi-Fi 6 ad alte prestazioni con modem 5G integrato per una rete efficiente e performante in grado di supportare numerose connessioni simultanee.

Tra i top di gamma imperdibili troviamo anche il Router Mesh Deco XE75 dotato di Wi-Fi 6E Tri-Band AXE5400 e di tecnologia Mesh AI-Driven. Al pari dell’X3000-5G, offre una configurazione e gestione semplificate.

TP-Link RE700X è invece un extender Wi-Fi 6 affidabile e praticissimo che estende la portata della rete Wi-Fi esistente. Offre velocità elevate ed è l’ideale per eliminare le zone d’ombra Wi-Fi in stanze dove il segnale è debole.

Per gli utenti in cerca di soluzioni essenziali e dal prezzo accattivante, la linea entry level dell’azienda Mercusys offre interessanti occasioni per il Prime Day. Ad esempio i range extender Mercusys ME30

e ME60X, il router wireless AX1500 MR1500X e il sistema mesh HALO H1500X.