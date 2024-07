Musetti-Fritz quarti di Wimbledon 2024: orario TV e streaming

Lorenzo Musetti oggi a Wimbledon disputa la partita più importante della sua carriera e lo fa nei quarti di finale contro Taylor Fritz. Sulla carta, l'americano è favorito, ma Musetti ha vinto l'ultimo precedente a Monte Carlo, pochi mesi fa. L'incontro è programmato come secondo match sul campo numero 1 dell'All England Club e non inizierà prima delle ore 16. La diretta TV sarà in esclusiva su Sky, con lo streaming disponibile per gli abbonati su Sky Go e NOW. Non è prevista una diretta in chiaro.

Musetti, ultimo italiano in tabellone dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, ha avuto un percorso difficile nel torneo, vincendo cinque set. Anche Fritz arriva da una vittoria impegnativa contro Zverev al quinto set. Oltre al match di Musetti, il programma odierno di Wimbledon prevede l'attesa sfida tra Djokovic e de Minaur.

Dettagli del match

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale di uno Slam per la prima volta e affronterà Taylor Fritz, numero uno del tennis americano, sul campo numero 1. La sfida inizierà subito dopo il match tra Ostapenko e Krejcikova, che inizierà alle ore 14, quindi non prima delle 16 per Musetti-Fritz.

Dove vedere il match

Il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz sarà trasmesso da Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Tennis) e 252 (Sky Sport). Lo streaming sarà disponibile per gli abbonati a Sky Go e NOW. Non è prevista una trasmissione in chiaro.

Musetti ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli, avendo recentemente battuto Fritz a Monte Carlo con un punteggio di 6-4, 6-4. Tuttavia, nei precedenti incontri in superficie diversa, Fritz ha avuto la meglio. Questo rende la sfida di oggi particolarmente interessante, con Musetti che cercherà di replicare la sua performance vincente sulla prestigiosa erba di Wimbledon.

In sintesi, l'incontro di oggi rappresenta una grande opportunità per Musetti di continuare il suo cammino a Wimbledon, affrontando un avversario forte ma già battuto di recente. Gli appassionati di tennis potranno seguire l'incontro in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.