Prime Day: ECOVACS annuncia sconti fino al 45% su un'ampia gamma di prodotti

Per gli amanti della pulizia intelligente sconti fino al 45% sulle novità ECOVACS

Il momento preferito per gli appassionati di tecnologia, e non solo, è alle porte! Anche quest’anno il Prime Day di Amazon segna l’inizio dello shopping estivo e tra i protagonisti di quest’anno, forte del recentissimo lancio delle sue nuove famiglie di robot aspirapolveri e lavapavimenti, troviamo anche ECOVACS, azienda leader nella robotica domestica, pronta a deliziare stupire gli amanti della domotica e delle pulizie con sconti fino al 45% su un’ampia gamma di prodotti.

Le offerte saranno valide solo durante il Prime Day (16 e 17 luglio) sul negozio Amazon di Ecovacs. Ecco tutti i modelli in promozione:

DEEBOT T30 OMNI (nero) e T30 PRO OMNI (silver)

Pulizia efficiente in un design compatto: con la tecnologia di lavaggio bordi TruEdge™ con moci adattivi e le spazzole antigroviglio ZeroTangle™, i DEEBOT T30 OMNI e PRO OMNI migliorano la routine di pulizia. Dotati di un’elevatissima potenza di aspirazione di 11.000 Pa e di un sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo che assicurano risultati impeccabili. La mini-stazione OMNI offre il lavaggio automatico con acqua calda a 70°C dei moci, rilavorazione intelligente, svuotamento automatico, autopulizia con un solo tocco e molto altro ancora. Grazie alla tecnologia di navigazione avanzata, come il TrueDetect 3D 3.0 per evitare con precisione gli ostacoli ed il TrueMapping 2.0 per una mappatura rapida, il robot è in grado di pulire in maniera intelligente e con una precisione senza precedenti. Infine, il DEEBOT T30 PRO OMNI è anche dotato dell’innovativo assistente vocale YIKO e dell’integrazione di Widget + Smart Watch e comandi vocali intuitivi, che elevano l’esperienza di pulizia ad un livello superiore.

La promozione per il DEEBOT T30 PRO OMNI (silver) è già live! Prezzo al dettaglio: € 999 - prezzo promozionale: €699

DEEBOT T30S COMBO COMPLETE

Tra le novità presentate lo scorso mese, DEEBOT T30S COMBO COMPLETE è una fusione tra il robot e l'aspirapolvere portatile. L'aspirapolvere portatile è dotata di un sistema di filtraggio a quattro stadi e di spazzole multiple, che consentono di affrontare con facilità diverse operazioni di pulizia, dalla tappezzeria agli angoli più stretti. La stazione COMBO All-in-One della famiglia è dotata di una funzione di doppio svuotamento automatico sia per l'aspirapolvere portatile che per l'aspirapolvere robot. Ciò consente inoltre di lavare facilmente i moci ad alta temperatura con acqua calda a 70°C.

DEEBOT X5 OMNI (bianco e nero)

Questo modello è una delle ultime novità ECOVACS annunciate a giugno. La forma a D della parte anteriore, le spazzole laterali e la tecnologia di Pulizia Adattiva dei bordi TruEdge™ consentono al DEEBOT X5 OMNI di pulire senza fatica ogni angolo e bordo della casa, con una prossimità minima di 1 mm. Grazie alla capacità di sollevamento automatico di 15 mm e alla tecnologia all'avanguardia TrueDetect 3D 3.0 e LiDAR integrato, si sposta senza problemi da una superficie all'altra e raggiunge ogni angolo della casa, fin sotto i mobili. Tra le altre novità, la funzione AI Instant Re-Mop che aiuta il robot a distinguere tra i motivi del pavimento, come le striature di marmo, e le macchie reali, per evitare errori di identificazione.

DEEBOT N20 PRO PLUS

Il nuovo DEEBOT N20 PRO PLUS introduce una stazione Auto-Empty ridisegnata, ovvero una stazione di svuotamento automatico senza sacchetto che non comporta perdite di aspirazione ed è facile da svuotare. Dotato di tecnologia PureCyclone che impiega un sistema di cicloni di separazione a 2 livelli assicura un'eccezionale separazione della polvere. Dite addio ai filtri intasati e all'indebolimento dell'aspirazione: questa tecnologia, che garantisce una potenza di aspirazione fino a 8.000 Pa, è progettata per una pulizia continua.

T20e OMNI

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di ECOVACS con Stazione OMNI All-in-One, dotato della prima tecnologia di sollevamento automatico dei panni di lavaggio e un’impressionante potenza di aspirazione di 6.000 Pa. Grazie a questa funzione di sollevamento intelligente dei moci, il sensore a ultrasuoni riconosce quando passa sulla moquette. Il DEEBOT solleverà automaticamente i panni e i dischi di lavaggio smetteranno di ruotare per evitare che l‘acqua bagni il tappeto.

WINBOT W2 OMNI

Il primo robot lavavetri di ECOVACS con una stazione base portatile. Grazie ad un getto ad ampio raggio, alla regolazione precisa ed alla memoria intelligente della posizione, questo sistema avanzato garantisce una pulizia completa e senza sforzi per la maggior parte delle finestre. Dotato di una potenza di aspirazione ottimale di 2.800 Pa, unita ad un innovativo sistema di guida antiscivolo, effettua movimenti continui, senza interruzioni, e una pulizia efficace.

La promozione per il WINBOT W2 OMNI è già live! Prezzo al dettaglio: € 593,99 - prezzo promozionale: € 543,99

GOAT G1-800

Il robot tagliaerba senza filo perimetrale che permette di curare il prato senza preoccupazioni: grazie alla sua tecnologia avanzata, GOAT G1-800 è in grado di navigare su una superficie di giardino fino a 800 metri quadri con precisione, assicurando che ogni filo d’erba venga tagliato alla perfezione. Niente più tagli irregolari o aree non lavorate: GOAT G1-800 è anche dotato di una funzione 3D in grado di evitare gli ostacoli che trova sul suo percorso. Che si tratti di un albero, di un sasso o persino di un animale domestico, questo tosaerba li aggira in modo sicuro, continuando il suo tragitto.