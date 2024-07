Due carabinieri fuori servizio indagati per tentato omicidio di uno spacciatore a Varese

Nelle prime ore di sabato 6 luglio, un giovane uomo è stato trovato gravemente ferito ai margini di una strada a Varese, nei pressi di un noto boschetto frequentato da spacciatori. La vittima, di origine straniera, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, dove versa ancora in condizioni critiche.

Le indagini, condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Saronno e coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese, hanno rapidamente preso una piega inaspettata. Contrariamente alle ipotesi iniziali che puntavano a un regolamento di conti tra bande rivali, è emerso che i sospettati principali del tentato omicidio sono due carabinieri, che al momento dell'aggressione erano fuori servizio.

La Ricostruzione dei Fatti

Secondo quanto riferito, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio, i due carabinieri si trovavano in una delle aree boschive della provincia di Varese, luogo noto per essere una piazza di spaccio. In circostanze ancora da chiarire, i due avrebbero avuto un alterco con lo spacciatore, che è degenerato fino all’accoltellamento.

La Procura di Varese ha emesso ordinanze di custodia cautelare per i due militari, accusandoli di tentato omicidio. La gravità delle accuse è accentuata dal fatto che i due non hanno prestato soccorso alla vittima, lasciandola invece sul ciglio della strada in fin di vita.

L'Arma dei Carabinieri ha preso immediatamente provvedimenti sospendendo i due indagati dal servizio. Il procuratore Antonio Gustapane ha dichiarato che l'incidente, seppur grave, non sminuisce il lavoro svolto dai carabinieri nella lotta contro lo spaccio di droga nella regione. Tuttavia, rimangono molti interrogativi sul motivo per cui i due militari si trovassero in quella zona, di notte, senza essere in servizio.