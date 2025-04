Donna uccisa dal marito nel cortile di casa a Samarate: femminicidio in provincia di Varese

Tragedia a Samarate, in provincia di Varese, dove una donna di 55 anni è stata accoltellata a morte dal marito nel cortile del condominio in cui viveva. Il femminicidio è avvenuto intorno alle 19:00, mentre la vittima si trovava nella sua auto parcheggiata. L’uomo l’ha raggiunta e l’ha colpita più volte con un coltello.

I soccorsi sono arrivati rapidamente e hanno trasportato la donna all’Ospedale di Legnano in condizioni disperate. Nonostante l’intervento dei medici, è morta poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, intervenuti immediatamente, hanno rintracciato il presunto assassino a breve distanza dal luogo dell’aggressione e lo hanno arrestato.

L’uomo è attualmente in custodia e sarà interrogato nelle prossime ore. Le indagini, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, sono in corso per accertare la dinamica esatta dell’omicidio. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e prove per chiarire il contesto della violenza.

Potrebbe interessarti anche: