La7 - domani a 'L'aria che tira' Mario Monti tra gli ospiti

Spettacolo - Francesco Magnani, conduttore e volto di La7, da lunedì 8 luglio sarà al timone de L'aria che tira, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11.00. Un appuntamento fisso del day time della Rete, per continuare a seguire tra politica, economia, attualità e cronaca con commenti, servizi, ospiti in studio e in collegamento, tutti i principali fatti della giornata e della settimana. Tra gli ospiti di domani, Mario Monti, il filosofo Stefano Bonaga, Marianna Aprile, Massimo Nava, Laura Boldrini.