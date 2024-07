APEX LEGENDS: I PLAYOFF DELLA FASE 2 DELLA GLOBAL SERIES ARRIVANO IN GERMANIA

APEX LEGENDS: I PLAYOFF DELLA FASE 2 DELLA GLOBAL SERIES ARRIVANO A MANNHEIM, IN GERMANIA Gli eventi dal vivo ritornano il 29 agosto con 1 milione di dollari in palio COSA: I playoff (Fase 2) della Apex Legends™ Global Series ti aspettano alla SAP Arena di Mannheim, in Germania, dal 29 agosto al 1º settembre. Il torneo vedrà le migliori squadre di Apex Legends sfidarsi in Europa per conquistare una fetta del montepremi di 1 milione di dollari e il trofeo dei playoff. "I playoff della Fase 2, che coincidono con il primo evento della ALGS in Germania, segnano il tanto atteso ritorno delle competizioni eSports di Apex Legends in Europa", ha detto John Nelson, direttore senior Esports - EA Entertainment. "Dopo aver fatto tappa nel Regno Unito, negli Stati Uniti e adesso anche in Germania, continueremo a regalare l'adrenalina della ALGS ai nostri fan in tutto il mondo." La competizione si terrà alla SAP Arena, una delle strutture per l'intrattenimento più grandi e hi-tech del territorio tedesco. Per la location, che ospita regolarmente sia le migliori squadre sportive a livello mondiale che i musicisti più iconici, i playoff della Fase 2 della ALGS saranno il primo evento eSports professionistico. CHI: 40 delle migliori squadre delle 6 regioni saranno le protagoniste assolute del secondo evento playoff dell'anno. Il torneo di quest'estate vedrà i mostri sacri della competizione, come i Team Falcons, Fnatic, Fennel, Legends Gaming, e molti altri provare ad accaparrarsi un posto nella ALGS Championship. QUANDO: 29 agosto - 1 settembre 2024 DOVE: SAP Arena