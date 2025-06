Prodigio porta una svolta a metà stagione con l'evento Future Icons, Arene: Duelli e importanti aggiornamenti delle leggende

Sarà anche estate nelle Terre Straniere, ma le lezioni sono ancora in corso. Con l'aggiornamento di metà stagione di Apex Legends: Prodigio, Respawn introduce l'Evento Future Icons, che si svolgerà da martedì 24 giugno a martedì 15 luglio, con cosmetici a tempo limitato e una nuova modalità micidiale: Arena: Duelli. In Arena: Duelli, le Leggende devono dimostrare le loro capacità in 1v1 senza abilità, senza cure e senza scuse. Questo cambiamento di metà stagione porta anche gli aggiornamenti delle Leggende per Wattson, Vantage e Ash, oltre a miglioramenti audio, modifiche alle classifiche e molto altro ancora.

Guarda il nuovo trailer dell'evento Future Icons, visibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=I9xSA-0D-CQ

Evento Future Icons

Arene: Duelli

Arriva una variante della modalità preferita dai fan: Arene: Duelli, una nuova modalità 1v1 a tempo limitato in cui 30 giocatori si sfidano in duelli casuali per tutta la durata di una partita di 5 minuti. Equipaggiamenti, punti spawn e Leggende sono tutti assegnati in modo casuale, mentre le abilità inizialmente sono disabilitate per offrire una prova pura di mira e movimento. Una classifica in tempo reale tiene traccia delle prestazioni, offrendo sia una sfida competitiva sia un ottimo riscaldamento. Più avanti in questa suddivisione, le abilità verranno abilitate per dare una svolta inedita alla modalità. Competitivi o occasionali, i giocatori scelgono come presentarsi

Nuovi cosmetici a tempo limitato

I giocatori possono vestirsi in modo elegante con le nuovissime skin Leggenda per Rampart, Octane e Peacekeeper, oltre alle skin Arma Epica e alla skin Prestigio "Icona Apex" di Wattson con la traccia di immersione abbinata.

Aggiornamenti delle leggende

Wattson

La nuova meccanica della Porta Elettrificata di Wattson rende le sue recinzioni ancora più efficaci, costringendo i nemici ad affrontarla con maggiore cautela. Inoltre, il tempo di recupero ridotto della sua abilità tattica consente di posizionare le recinzioni più rapidamente e con meno penalità durante i riposizionamenti.

Vantage

I miglioramenti alla tattica di Vantage offrono un gameplay più fluido e un'esperienza più reattiva grazie al nuovo Echo aggiornato. Ora è possibile sbirciare con la sua Ultimate senza attivare il laser e passare allo scudo dell’arma, riducendo il rischio durante il mirino nelle fasi finali della partita.

Ash

La riduzione del cooldown di base di Dash di Ash compensa la rimozione del doppio Dash, e lo scambio dei suoi potenziamenti di livello 2 e 3 porta il potenziamento della carica del doppio Ult prima della partita, favorendo la mobilità della sua squadra.

Miglioramento dell'audio

Le Leggende potrebbero notare indicazioni audio più chiare durante i Giochi, poiché le zip-line amichevoli e i passi dei nemici non minacciosi sono ora de-prioritizzati.

Apex Legends: Prodigio è disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App, Epic Game Store e Steam.