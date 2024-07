Tre prodotti tech di Nilox indispensabili per l’estate:

divertenti, waterproof e facili da trasportare

L’estate è ormai arrivata e con essa anche il momento di pensare a come riempire le valigie in vista delle ferie. Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, consiglia tre accessori tecnologici must have perfetti per ogni tipo di vacanza - dalla spiaggia alla montagna - pensati per gli amanti del movimento in tutte le sue forme: dall’action cam ideale per tutti gli sport outdoor grazie alla capacità di effettuare riprese anche sott’acqua al nuovo waterboard, pensato per esplorare le meraviglie marine, passando per la smart rope wireless, il dispositivo indispensabile per chi non rinuncia a un allenamento divertente anche in vacanza.