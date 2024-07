Tour de France - oggi ottava tappa: orario - diretta tv e streaming

05, l'arrivo tra le 17 e le 17 30 it, Sky Go e NOW.

Raidue trasmetterà la tappa in diretta dalle 1400, con streaming su RaiPlay

Spettacolo - Il Tour de France 2024 propone oggi l'ottava tappa, in programma il 6 luglio. Si corre la Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises di 183,4 km, con 5 Gran Premi della Montagna che possono vivacizzare la giornata e scuotere la classifica generale, sempre guidata da Tadej Pogacar anche dopo la crono andata in scena ieri. La tappa di oggi prevede 3 GPM nei primi 40 km. Quindi, altra 'mini-salita' a meta percorso e ultimo strappo significativo a una sessantina di km dal traguardo, con l'ultima porzione di frazione vivace e favorevole ad iniziative individuali, se il gruppo è d'accordo. La partenza è prevista per le 13.05, l'arrivo tra le 17 e le 17.30. Raidue trasmetterà la tappa in diretta dalle 14.00, con streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e in streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.