Tour de France - oggi terza tappa: orario - percorso - diretta tv e streaming

Spettacolo - Il Tour de France 2024 affronta oggi la terza tappa ancora in territorio italiano: la frazione di lunedì 1 luglio, con partenza da Piacenza e arrivo a Torino, è la più lunga della corsa con i suoi 231 km. Anche oggi, attenzione alle salite che possono vivacizzare la giornata senza magari modificare la classifica, guidata dalla maglia gialla Tadej Pogacar. Dopo quasi 70 km ci si scalda con la salita della Tortona, omaggio a Fausto Coppi, con 1,1 km al 6,3%. Dopo oltre 150 km si affronta il Barbaresco (1,5 km al 6,5%). A meno di 50 km dal traguardo ecco l'ascesa a Sommariva Perno (3 km al 4,6%). Il finale è tutto pianeggiante e consente al gruppo di colmare il gap rispetto ad eventuali fuggitivi, regalando la prima vera chance ai velocisti. La partenza è in programma alle 11.35, l'arrivo è previsto alle 17 circa. Rai Sport + HD trasmetterà la tappa in chiaro fino alle 14, prima del passaggio su Rai 2. In streaming, la tappa è disponibile su RaiPlay.

Per gli abbonati Eurosport 1 (canale 210 Sky) trasmetterà tutta la tappa (streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW).