Giulia De Lellis al matrimonio di Cecilia Rodriguez: il look sexy che scatena polemiche

Il 30 giugno 2024 si sono celebrate le attesissime nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella splendida cornice della villa medicea La Ferdinanda, situata nella campagna toscana. L'evento, caratterizzato da uno stile boho-chic, ha visto la partecipazione di numerosi VIP, tra cui l'influencer Giulia De Lellis, che ha attirato l'attenzione con il suo look audace e provocante.

Il Look Trasparente di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha scelto per l'occasione un abito firmato Nensi Dojaka, noto per i suoi design seducenti. Il vestito lungo, in seta e chiffon rosa, presentava dettagli cut-out e trasparenze che non sono passati inosservati. Le critiche sui social non sono tardate ad arrivare, con molti utenti che hanno giudicato l'outfit come inappropriato per un matrimonio, accusando l'influencer di aver rubato la scena alla sposa.

Oltre al look, anche le dinamiche personali di Giulia De Lellis hanno alimentato il gossip. Al matrimonio erano presenti sia il suo ex storico Andrea Damante che il rapper Tony Effe, con il quale sembra essere nata una nuova frequentazione. Durante il ricevimento, De Lellis e Effe sono stati visti spesso insieme, condividendo momenti di complicità e alimentando le voci di una relazione in corso. Tuttavia, non sono mancati momenti di tensione, come una presunta scenata di gelosia di Giulia nei confronti di Tony, colpevole di aver passato del tempo con un'altra invitata.

Il vestito trasparente di Giulia De Lellis ha scatenato una valanga di commenti sui social. Molti hanno criticato la scelta dell'outfit definendola poco adatta a un evento così importante e accusando l'influencer di voler attirare l'attenzione su di sé. Altri, invece, hanno difeso la libertà di espressione della De Lellis, sottolineando come ogni matrimonio VIP sia spesso accompagnato da discussioni sugli outfit degli invitati.

Nonostante le polemiche, il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato un evento indimenticabile. La cerimonia all'imbrunire, gli abbracci e i baci tra gli sposi, e la partecipazione emozionata degli invitati, tra cui Belen Rodriguez che non ha trattenuto le lacrime, hanno reso questo giorno speciale. Il look audace di Giulia De Lellis e le dinamiche tra i partecipanti hanno aggiunto un ulteriore livello di interesse e curiosità all'evento.