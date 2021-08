Giulia De Lellis e Carlo Beretta presto avranno un figlio?

continua ad accumulare successi su successi, conquistando sempre più follower su Instagram, dove è una delle influencer più seguite del Paese. La romana ha esordito come conduttrice grazie alla prima edizione di Love Island Italia, ed è piaciuta molto al pubblico grazie alla sua capacità di interagire con i protagonisti del reality senza influenzare le scelte delle coppie. Ora lasi sta godendo le vacanze estive con il fidanzato, di cui è profondamente innamorata. La coppia ha soggiornato sulla Riviera Ligure per poi trasferirsi nell'affascinante atmosfera della Costa Azzurra per una vacanza extra lussuosa. Nonostante la suocera Umberta non sia contenta di questa unione,sono inseparabili e si sostengono a vicenda nelle nuove avventure che intendono intraprendere.

L'armonia è così grande che, secondo il settimanale Nuovo, la coppia potrebbe presto decidere di cambiare rapporto con l'arrivo di un figlio: "Secondo gli amici, potrebbero presto decidere di coronare la loro storia d'amore con un bebè". Del resto Giulia non ha mai nascosto la sua intenzione di diventare mamma e il suo amore per i bambini, come testimonia il legame unico che ha creato con le sue due nipoti. Al momento, De Lellis non ha confermato niente e preferisce puntare sul totale relax tra cene di lusso, scatti rubati e romantiche dediche d'amore sui social.

