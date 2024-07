Calendario Serie A - sorteggio e date: terza giornata con triplo big match

I campioni d'Italia in carica dell'Inter inizieranno la difesa del titolo nel fine settimana del 18 agosto in trasferta contro il Genoa.

Nello stesso turno altro big match tra Inter e Napoli

Spettacolo - La Serie A svela il suo calendario per la stagione 2024/2025. I campioni d'Italia in carica dell'Inter inizieranno la difesa del titolo nel fine settimana del 18 agosto in trasferta contro il Genoa. Queste tutte le partite della prima giornata: Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Genoa-Inter, Verona-Napoli, Juventus-Como, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino, Parma-Fiorentina. Primi big match alla terza giornata, nel fine settimana del 1° settembre. Si trarra di Juventus-Roma, Inter-Atalanta e Lazio-Milan. Grande sfida, quindi, alla quinta giornata, in programma il 22 settembre, con il derby della Madonnina tra Inter e Milan a San Siro e Juventus-Napoli all'Allianz Stadium di Torino. Big match anche nell'ottava giornata, in programma il 20 ottobre saranno Juventus-Lazio e Roma-Inter. Il derby d'Italia tra Inter e Juventus si giocherà alla nona giornata in programma il 27 ottobre.

Si giocherà invece in occasione della 12/a giornata, in programma il 10 novembre, il derby della Mole tra Juventus e Torino. Nello stesso turno altro big match tra Inter e Napoli. Alla 13/a giornata, in programma il 24 novembre, si giocherà Milan-Juventus. Altro big match del turno sarà il derby del sole Napoli-Roma. Milan-Roma e Juventus-Fiorentina saranno invece le partite di cartello della 18/a giornata, in programma il 29 dicembre. Sarà quindi il derby della Capitale tra Roma e Lazio il big match della 19/a giornata, in programma il 5 gennaio e che chiuderà il girone d'andata.