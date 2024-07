Visibilia - procura chiede rinvio a giudizio Santanchè per falso in bilancio

L'ipotesi di reato è la falsificazione dei bilanci di esercizio dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore, dal 2016 al 2020 per Visibilia Srl e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice.

La procura di Milano ha richiesto oggi il rinvio a giudizio del ministro Daniela Santanchè e di altre sedici persone tra amministratori e sindaci, nonché, delle persone giuridiche Visibilia Editore (società quotata), Visibilia Srl, società in liquidazione, e Visibili Editrice L'ipotesi di reato è la falsificazione dei bilanci di esercizio dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore, dal 2016 al 2020 per Visibilia Srl e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice La corretta formazione dei bilanci, nell'ipotesi accusatoria - si legge nella nota diffusa dal procuratore di Milano Marcello Viola - avrebbe evidenziato una perdita del capitale sociale per Visibilia Editore, a partire dal bilancio 2016, per Visibilia Srl, a partire dal bilancio 2014 e per Visibilia Editrice, dal bilancio 2021

