Israele - attacco con coltello in centro commerciale: Hamas esulta

Le forze della sicurezza israeliane hanno identificato l'aggressore in Jawwad Omar Rubia, 21 anni, originario della città araba di Nahf.

Un giovane è morto, l'assalitore è stato ucciso dalla polizia

Attualità - Un uomo armato di coltello ha colpito due persone in un centro commerciale di Karmiel in Galilea, in Israele. Un giovane è morto, l'assalitore è stato ucciso dalla polizia. Hamas ha lodato l'attacco con coltello commesso in un centro commerciale di Karmiel, nel nord di Israele, costato la vita a un ventenne. ''Uno degli eroi del nostro popolo'', ha scritto Hamas in una nota per definire l'aggressore, ma senza rivendicare la paternità del gesto. Hamas ha anche fatto appello ad aumentare le azioni contro i soldati e i civili israeliani perché è il solo modo per ''difendere i diritti'' dei palestinesi e per ''liberare la loro terra''. Le forze della sicurezza israeliane hanno identificato l'aggressore in Jawwad Omar Rubia, 21 anni, originario della città araba di Nahf. Alcuni dei suoi parenti che lavorano nel centro commerciale sono stati arrestati, come scrive il quotidiano Haaretz.

Il sindaco di Nahf Muhammad Zuri ha condannato l'attacco rivendicando le buone relazioni con la comunità ebraica.