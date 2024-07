Novak Djokovic a Wimbledon con un tutore grigio: il permesso speciale

Novak Djokovic ha fatto il suo debutto a Wimbledon vincendo contro Kopriva, ma ha attirato l'attenzione per un dettaglio particolare: una ginocchiera grigia, in contrasto con il rigido regolamento che impone l'abbigliamento bianco. Questo obbligo, legato alla tradizione aristocratica del torneo, mira a mantenere un'estetica pulita e uniforme. Djokovic ha confermato di aver ottenuto un permesso speciale dagli organizzatori, sottolineando di aver cercato di rispettare le regole e promettendo di trovare una soluzione per i prossimi match.

Regolamento Bianco a Wimbledon

Il regolamento di Wimbledon richiede che tutti i giocatori indossino abbigliamento completamente bianco, un'usanza che risale a motivi aristocratici e di decoro. Dal 2014, questa regola si è estesa anche agli accessori, inclusi tutori e suole delle scarpe. Questo per evitare che le macchie di sudore siano troppo visibili e per mantenere l'estetica del torneo.

Permesso Speciale per Djokovic

Djokovic ha dichiarato che il suo staff ha chiesto e ottenuto il permesso per usare una ginocchiera grigia a causa dell'impossibilità di trovarne una bianca adeguata. Ha notato che altri giocatori, come Tiafoe, hanno usato ginocchiere nere e che il grigio era la scelta più vicina al bianco disponibile. Ha inoltre espresso il suo desiderio di seguire le regole, promettendo di trovare una soluzione più conforme per i futuri incontri.

Nonostante l'apparente violazione, Djokovic ha voluto chiarire di aver rispettato le procedure chiedendo il permesso agli organizzatori di Wimbledon, che hanno compreso le sue esigenze e concesso una deroga temporanea. Questo evento evidenzia come anche i tornei più tradizionali possano adattarsi alle esigenze dei giocatori, mantenendo comunque il rispetto per le regole storiche.

Djokovic e il suo team lavoreranno per trovare un tutore bianco per le prossime partite, dimostrando ancora una volta la sua volontà di aderire alle tradizioni del torneo. Questo piccolo incidente sottolinea l'importanza delle regole di Wimbledon, ma anche la necessità di un certo grado di flessibilità per motivi di salute e prestazioni sportive.