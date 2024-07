Approvato il nuovo farmaco anti-Alzheimer che rallenta il declino cognitivo

Una data storica nella battaglia contro il morbo di Alzheimer. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Leqembi (lecanemab-irmb), un farmaco innovativo sviluppato per rallentare il declino cognitivo nei pazienti affetti da Alzheimer in fase iniziale. Questa approvazione rappresenta una svolta significativa, offrendo nuove speranze a milioni di persone nel mondo colpite da questa malattia devastante.

Efficacia Clinica

Leqembi ha dimostrato nei trial clinici di fase 3 di poter ridurre le placche di beta-amiloide nel cervello, un marcatore chiave della malattia. In uno studio che ha coinvolto 1.795 pazienti, il farmaco ha mostrato una riduzione del declino cognitivo del 27% rispetto al placebo, come misurato dalla scala Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB). Questo risultato è stato corroborato da miglioramenti significativi in altre metriche di valutazione della funzione cognitiva e delle attività quotidiane dei pazienti.

Sicurezza e Rischi

Nonostante i benefici, l'uso di Leqembi non è privo di rischi. Tra gli effetti collaterali più comuni sono stati riscontrati reazioni infusioni, cefalee e anomalie radiologiche legate all'amiloide (ARIA), che possono manifestarsi come gonfiori e piccole emorragie cerebrali. In casi rari, queste condizioni possono essere gravi o addirittura fatali. Pertanto, è stato emesso un avviso per informare pazienti e caregiver dei potenziali rischi associati.

Risposta della Comunità Scientifica

L'approvazione del Leqembi è stata accolta con entusiasmo dalla comunità scientifica e dalle organizzazioni che si occupano di Alzheimer. Joanne Pike, presidente dell'Alzheimer's Association, ha dichiarato che questa approvazione offre nuove opzioni e maggiori opportunità per migliorare la qualità della vita dei pazienti, prolungando il tempo in cui possono mantenere l'indipendenza.

Dopo l'approvazione della FDA, si prevede che anche l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) esamineranno il Leqembi per una possibile approvazione. Questo potrebbe estendere l'accesso al farmaco a una più ampia popolazione di pazienti in tutto il mondo.

Impatto sulla Ricerca e Sviluppo

L'approvazione di Leqembi segna una nuova era nella ricerca sull'Alzheimer, evidenziando l'importanza di indirizzare le terapie verso le cause sottostanti della malattia piuttosto che solo i sintomi. Questo successo potrebbe stimolare ulteriori investimenti e ricerche in terapie simili, aprendo la strada a nuove scoperte nel trattamento delle malattie neurodegenerative.