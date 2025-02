Elio compie 90 anni e rinuncia ai regali: una donazione per l'Alzheimer in memoria della moglie

Elio Dini, un uomo di 90 anni, ha scelto di celebrare il suo compleanno in modo speciale: ha chiesto a parenti e amici di donare all'Associazione Malattia di Alzheimer Umbria ODV, anziché ricevere regali. Questa organizzazione ha supportato lui e sua moglie durante il percorso della malattia fino alla fine.

La presidente dell'associazione, Goretta Morini, ha espresso gratitudine per questo gesto significativo, evidenziando come la somma raccolta sia stata considerevole. Dal 1997, l'associazione offre servizi come centri di ascolto, laboratori di stimolazione cognitiva e centri diurni Alzheimer, collaborando con ASL e comuni per sostenere i malati e le loro famiglie.

Le istituzioni locali, tra cui il sindaco Luca Secondi e l'assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, hanno lodato l'iniziativa di Elio, sottolineando l'importanza della solidarietà comunitaria nel supporto ai malati di Alzheimer.

Questo gesto di amore e solidarietà mette in luce l'importanza del sostegno alle associazioni che si dedicano alla cura e al supporto dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie.

